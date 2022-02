Incendio sul traghetto Grimaldi tra la Grecia e Brindisi, 288 passeggeri in salvo con le scialuppe. La tv greca: “Mancano all’appello 14 persone” (Di venerdì 18 febbraio 2022) All'appello mancherebbero in 14. Così almeno sostiene la televisione greca smentendo le prime informazioni secondo le quali i 290 tra passeggeri e uomini dell'equipaggio a bordo del traghetto della Grimaldi andato in fialle questa mattina sulla rotta Igoumenitsa- Brindisi sarebbero state tratte tutte in salvo e già sbarcate a Corfù. Il rogo è divampato in un garage dell’Euroferry Olympia, al largo di Corfù. In soccorso è intervenuta un’imbarcazione della gdf: «Scene di panico». I complimenti di Mattarella ai soccorritori. Domani l’arrivo in Italia con un’altra imbarcazione Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 18 febbraio 2022) All'appello mancherebbero in 14. Così almeno sostiene la televisionesmentendo le prime informazioni secondo le quali i 290 trae uomini dell'equipaggio a bordo deldellaandato in fialle questa mattina sulla rotta Igoumenitsa-sarebbero state tratte tutte ine già sbarcate a Corfù. Il rogo è divampato in un garage dell’Euroferry Olympia, al largo di Corfù. In soccorso è intervenuta un’imbarcazione della gdf: «Scene di panico». I complimenti di Mattarella ai soccorritori. Domani l’arrivo in Italia con un’altra imbarcazione

