Il TAS cancella per doping l’argento UK nella 4×100 a Tokyo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo le accuse dall’Inghilterra a Marcell Jacobs sul tema doping, oggi la staffetta 4×100 maschile della Gran Bretagna è stata ufficialmente privata della medaglia d’argento olimpica conquistata a Tokyo la scorsa estate (chiudendo la gara dietro l’Italia) dopo che il TAS ha confermato la positività al doping da parte dell’atleta inglese CJ Ujah. In una L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo le accuse dall’Inghilterra a Marcell Jacobs sul tema, oggi la staffettamaschile della Gran Bretagna è stata ufficialmente privata della medaglia d’argento olimpica conquistata ala scorsa estate (chiudendo la gara dietro l’Italia) dopo che il TAS ha confermato la positività alda parte dell’atleta inglese CJ Ujah. In una L'articolo

Il TAS cancella l’argento inglese nella 4×100 a Tokyo per doping “Il 6 agosto 2021, a seguito della finale della staffetta 4x100m, l’Atleta è stato sottoposto a controllo antidoping in gara”, spiega il Tas nella nota, spiegando che era risultato positivo alle ...

Cancellato l'argento olimpico della staffetta 4x100 della Gran Bretagna, seconda a Tokyo alle spalle dell'Italia trionfante con Patta, Jacobs, Desalu e Tortu. La decisione è arrivata oggi con il ...“Il 6 agosto 2021, a seguito della finale della staffetta 4x100m, l’Atleta è stato sottoposto a controllo antidoping in gara”, spiega il Tas nella nota, spiegando che era risultato positivo alle ...