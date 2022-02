Governo: Draghi, raggiungeremo risultati per cui è nato (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Sono sicuro che riusciremo conseguire questi risultati" per i quali è nato il Governo. Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. . 18 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Sono sicuro che riusciremo conseguire questi" per i quali èil. Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario, in conferenza stampa. . 18 febbraio 2022

Advertising

CarloCalenda : Bravo Draghi. Il giochino del partecipiamo al Governo, ci prendiamo i Ministeri, votiamo in CdM e poi ci dissociamo… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari sottolinea come il governo #Draghi stia compiendo delle importanti scelte pol… - Corriere : «O siamo il governo del fare o è inutile star qui a scaldare la sedia» - MevValery : @mgmaglie Esiste ancora la separazione dei poteri? Il governo Draghi vuole fagocitare tutto? - piera_zi : Di seguito i partiti che appoggiano il governo Draghi: Movimento 5 Stelle Lega per Salvini Premier Forza Italia Par… -