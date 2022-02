Giappone-Gran Bretagna, Finale femminile curling Pechino 2022: programma, orario, tv, streaming (Di venerdì 18 febbraio 2022) Domenica 20 febbraio, alle ore 02:05, si svolgerà Giappone-Gran Bretagna, Finale del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Una sfida che si preannuncia a dir poco scoppiettante, arrivata dopo che le asiatiche hanno regolato in semiFinale la svizzera per 8-6 e dopo l’incredibile match delle britanniche vinto contro la Svezia (detentrice del titolo) soltanto all’extra end per 12-11. Per le nipponiche si tratterà della prima Finale dall’introduzione della categoria ai Giochi, giunta esattamente a quattro anni di distanza dalla conquista della medaglia di bronzo a Pyeongchang 2018. Per la Gran Bretagna sarà invece un Gran ritorno, ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Domenica 20 febbraio, alle ore 02:05, si svolgeràdel torneo dialle Olimpiadi Invernali di. Una sfida che si preannuncia a dir poco scoppiettante, arrivata dopo che le asiatiche hanno regolato in semila svizzera per 8-6 e dopo l’incredibile match delle britanniche vinto contro la Svezia (detentrice del titolo) soltanto all’extra end per 12-11. Per le nipponiche si tratterà della primadall’introduzione della categoria ai Giochi, giunta esattamente a quattro anni di distanza dalla conquista della medaglia di bronzo a Pyeongchang 2018. Per lasarà invece unritorno, ...

Advertising

zazoomblog : Curling Pechino 2022: Giappone e Gran Bretagna sono le finaliste del torneo femminile. Eliminate Svezia e Svizzera… - sportface2016 : #Beijing2022 #Curling decisa la finale del torneo femminile #Olympics #WinterGames - RSIsport : ?????? Le rossocrociate del curling sono state battute per 8-6 dal Giappone. Tirinzoni e compagne disputeranno la fina… - Nerys__ : #Beijing2022 #Curling Semifinale torneo femminile ??LIVE ????Svezia 11 ????Gran Bretagna 12 La GB in finale con il G… - orlygalli : mizuno probabilmente il marchio più unico e distintivo sull'intero mercato, gran colpo della lazio, che non solo ap… -