Gf Vip | Barù | Nathaly Caldonazzo | Kabir Bedi e Alessandro Basciano in nomination

Leggi su diredonna

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio è stata, come al solito, ricca di emozioni e di colpi di scena. Dal tanto atteso confronto a tre tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al racconto di Giucas Casella sulla sua infanzia, dal provvedimento disciplinare controalle, passando per l’elezione della seconda finalista. Se il pubblico da casa, grazie al televoto, ha deciso che il secondo concorrente ad andare direttamente in finale è Lulù Selassiè, gli inquilini della casa hanno espresso le proprie preferenze. Sono quattro i gieffini a rischio eliminazione:. Ora il loro destino è in mano agli spettatori, e nella ...