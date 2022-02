Advertising

sportli26181512 : Genoa, Blessin è bello carico: 'Col Venezia pronti a riprovarci!': La situazione in classifica è difficile ma Alexa… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: A Venezia il film del Genoa, ma Blessin non vuole i titoli di coda di Giovanni Porcella - Grifoman1 : A Venezia il film del Genoa, ma Blessin non vuole i titoli di coda di Giovanni Porcella - zazoomblog : Genoa è arrivata l’ora per il suo esordio: Blessin ha già deciso! - #Genoa #arrivata #l’ora #esordio: - schumy7680 : RT @Grifoman1: Ekuban era uno dei giocatori che il Genoa avrebbe voluto cedere nel corso del mercato di gennaio. Senza successo. Una mancat… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Blessin

In mediana Zanetti recupera Vaccapuò cambiare in tutti i reparti Il rientro di Mimmo Criscito è sicuramente un'ottima notizia per il mondo rossoblù. Il capitano parte favorito per un ...Ha messo in campo una formazione che ha mostrato di aver interiorizzato il concetto di squadre senza dover ricorrere ai video di animali come fa il tedescocol. Napoli quadrato che ha ...GENOVA - A caccia di punti vitali a Venezia, il Genoa cerca pure il suo punto di gravità in campo ... cambino dall'inizio degli interpreti ma all'interno del 4-2-3-1 che Blessin ha battezzato dal suo ...Se c'è ancora una spiaggia quella di Venezia per il Genoa è l'ultima dove costruire la minima speranza ... Così serve un miracolo in laguna per allontanare un disastro. Blessin il tecnico del Grifo ...