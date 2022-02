F1 | l' accordo è ufficiale | Gp Austin si corre fino al 2026

Advertising

DiMarzio : Il @acmilan ha trovato l'accordo per il rinnovo di Theo #Hernandez: domani l'annuncio ufficiale - infoitsport : Lazio ufficiale il nuovo sponsor: accordo prestigioso - SandroGraziott1 : COMUNICATO UFFICIALE in data odierna e' stato siglato con la @VirtusBolzano l'accordo che ci unisce per portare il… - flamanc24 : RT @sergeeej21: ?? UFFICIALE, la #Lazio passa a Mizuno, accordo a partire da Giugno 2022. #Inter-#Mizuno? ???? - sergeeej21 : ?? UFFICIALE, la #Lazio passa a Mizuno, accordo a partire da Giugno 2022. #Inter-#Mizuno? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : accordo ufficiale

A pochi mesi da quello che sarà uno storico primo Gp di Miami, i vertici del Circus hanno comunicato ufficialmente di aver trovato l'con il circuito di Austin per un'estensione del contratto ...... ma soprattutto, sembrerebbe che quell'? che non era ancora stato ufficialmente annunciato ... ad oggi l'unico documentoche attesta il rimpatrio dei rifiuti è una nota del Consiglio ...La S.S. Lazio ha ufficializzato una nuova entusiasmante partnership, scegliendo di affidarsi allo storico brand giapponese Mizuno come fornitore ufficiale per l’abbigliamento tecnico e sportivo a ...Raggiante Stefano Domenicali: "Siamo entusiasti di estendere l'accordo con il Circuit of The Americas all'inizio della stagione 2022. Desidero ringraziare gli organizzatori per la loro continua ...