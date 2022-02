(Di venerdì 18 febbraio 2022) BORGO PANIGALE (BOLOGNA) - La partnership tra due brand ambasciatori del Made in Italy nel mondo comee Poltrona Frau porta alla nascita di un progetto affascinante: la. La ...

Advertising

vivereitalia : Ducati presenta l'edizione limitata XDiavel Nera - Italpress : Ducati presenta l’edizione limitata XDiavel Nera -

Ultime Notizie dalla rete : Ducati presenta

L'impianto frenante è potente e modulabile ed è dotato, come tutta la gamma, di ABS Cornering. All'anteriore è caratterizzato da pinze Brembo monoblocco M50 e due dischi da 320 mm, mentre al ...La moto è dotata di un telaio a traliccio in tubi d'acciaio e il potente sistema frenante, come tutta la gammaun ABS Cornering. Davanti figurano delle pinze Brembo monoblocco M50 e ...la Ducati XDiavel Nera. La moto è stata presentata al pubblico nel settimo episodio della Ducati World Première web series. Il progetto XDiavel Nera prende vita dai valori condivisi dalle due aziende: ...la Ducati XDiavel Nera. La moto Ã?¨ stata presentata al pubblico nel settimo episodio della Ducati World PremiÃ?¨re web series. Il progetto XDiavel Nera prende vita dai valori condivisi dalle due ...