Deviazioni Tpl per lavori viale Trastevere- via della Vasca Navale

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Per fare posto aisu, nelle ore serali di lunedì e martedì sarà modificata la circolazione dei tram 3 e 8. Dalle 22 al termine del servizio di lunedì e martedì, il tram 3 sarà sostituito dai bus da Porta Maggiore alla stazione di. Per il tram 8, invece, lunedì e martedì ultime partenze da piazza Venezia e da Casaletto rispettivamente alle 19,30 e alle 20,08. Dalle 19 saranno in strada bus sostitutivi tra piazza Venezia e Casaletto. Tra lunedì e giovedì, dalle 7 alle 17,30, per un cantiere, sarà chiusa via. Bus deviati. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it Così in un comunicato Roma Servizi per la Mobilità. (Agenzia Dire)

