Crisi in Ucraina, aggiornamenti e ultime notizie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli sforzi diplomatici per risolvere la Crisi in Ucraina continuano. Oggi Il presidente Biden terrà un incontro virtuale nel corso della giornata di venerdì con i leader di Italia, Canada, Francia, Germania, Polonia, Romania, Regno Unito, Unione Europea e Nato. Le tensioni sono tornate a crescere dopo che ieri un asilo nel Donbass è stato colpito da un bombardamento (non risultano feriti). Martedì 15 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha confermato un ritiro "parziale" delle sue forze ammassate vicino al confine. Ma i funzionari occidentali e ucraini hanno affermato che non ci sono stati segni immediati di un ritiro russo. Anzi, secondo la Casa Bianca la Russia ha aggiunto almeno altri "7.000 militari" ai confini, dove i funzionari occidentali stimano ci siano più di 130.000 soldati, almeno il 60 per cento delle forze di terra di Mosca.

