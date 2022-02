Covid Sicilia, 3 Comuni dell’Ennese in zona arancione (Di venerdì 18 febbraio 2022) Enna – I Comuni di Agira, Leonforte e Valguarnera, in provincia di Enna, saranno in “zona arancione” da domenica 20 febbraio a giovedì 3 marzo. Lo prevede un’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti. Il bollettino del ministero della salute di oggi 18 febbraio 2022 annuncia 5.594 nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 35.259 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.286. Il tasso di positività scende di pochissimo al 15,8% ieri era al 15,9%. L’isola è al secondo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 250.096 con un decremento di 1.179 casi. I guariti sono 6.845 mentre le vittime sono 32 e portano il totale dei decessi a ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Enna – Idi Agira, Leonforte e Valguarnera, in provincia di Enna, saranno in “” da domenica 20 febbraio a giovedì 3 marzo. Lo prevede un’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti. Il bollettino del ministero della salute di oggi 18 febbraio 2022 annuncia 5.594 nuovi casi di19 registrati a fronte di 35.259 tamponi processati in. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.286. Il tasso di positività scende di pochissimo al 15,8% ieri era al 15,9%. L’isola è al secondo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 250.096 con un decremento di 1.179 casi. I guariti sono 6.845 mentre le vittime sono 32 e portano il totale dei decessi a ...

ilCoperchio : RT @ilCoperchio: I decessi per Covid, nel raffronto dati 2022 vs 2021 (dal 1° gennaio ad oggi) in queste regioni, nonostante i vaccini, son… - quotidianodirg : #Sicilia #covid Covid Sicilia, 3 Comuni dell’Ennese in zona arancione - MedexTV : Covid: in Sicilia 5.594 i nuovi positivi, 32 i morti - GianandreaGorla : RT @ilCoperchio: I decessi per Covid, nel raffronto dati 2022 vs 2021 (dal 1° gennaio ad oggi) in queste regioni, nonostante i vaccini, son… - Flavluke : @ES4UR1T4 poi amo col covid sono dovuta tornare giù in Sicilia -