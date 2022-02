Covid, il sottosegretario Costa: Via le mascherine al chiuso? Valuteremo nelle prossime settimane (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’eventuale stop all’obbligo di mascherine al chiuso “è un tema sul quale stiamo ragionando e riflettendo. Abbiamo dato un primo segnale con l’eliminazione delle mascherine” come imposizione “all’aperto e certamente nelle prossime settimane Valuteremo la questione delle mascherine al chiuso, anche qui facendo delle valutazioni tra quelli che sono i luoghi più affollati rispetto a quelli dove c’è una minore concentrazione di persone. Dobbiamo però affrontare tutto con gradualità, ma dovremo comunque terminare la campagna di vaccinazione” anti-Covid “per tutti coloro che non hanno ricevuto la terza dose. Questo è l’obiettivo che dobbiamo raggiungere per non vanificare tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni”. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’eventuale stop all’obbligo dial“è un tema sul quale stiamo ragionando e riflettendo. Abbiamo dato un primo segnale con l’eliminazione delle” come imposizione “all’aperto e certamentela questione delleal, anche qui facendo delle valutazioni tra quelli che sono i luoghi più affollati rispetto a quelli dove c’è una minore concentrazione di persone. Dobbiamo però affrontare tutto con gradualità, ma dovremo comunque terminare la campagna di vaccinazione” anti-“per tutti coloro che non hanno ricevuto la terza dose. Questo è l’obiettivo che dobbiamo raggiungere per non vanificare tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni”. ...

Advertising

Radio24_news : RT @24Mattino: Si allarga il fronte di chi vuole lo stop a tutte le restrizioni Covid il prossimi 31 marzo ???Ne parliamo con @CostaAndrea… - paoloangeloRF : “, c’è una platea di cittadini che continua a non vaccinarsi.. faremo le valutazioni ma fino al 15 giugno obbligo… - paoloangeloRF : “Oggi credo sia ragionevole considerare la zona rossa per il resto sistema a colori superato “sottosegretario alla… - 24Mattino : Si allarga il fronte di chi vuole lo stop a tutte le restrizioni Covid il prossimi 31 marzo ???Ne parliamo con… - valeindie6 : @puntopuntox “Dal primo aprile potrebbe saltare l'obbligo del Super Green Pass previsto attualmente per ristoranti… -