Bianca Guaccero regala un sorriso incantevole ai fan | pazzesca

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Con un primo pianoha steso tutti nelle scorse ore, l’amatissima conduttrice sfoggia unsplendido e manda il web in tiltstupisce ancora una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

cristia_urbano : RT @MikyS03: Bianca guaccero, ti aspettiamo su #canale5 nel corso della prima puntata della prossima stagione di #verissimo. - lodovic11 : @MikyS03 Non credo che la RAI si lasci scappare Bianca Guaccero. - MikyS03 : Bianca guaccero, ti aspettiamo su #canale5 nel corso della prima puntata della prossima stagione di #verissimo.… - LaMammaN1 : - BlogSocialTv1 : Ieri pomeriggio su @RaiDue #DettoFatto segna 479.000 spettatori al 4.5% share @bianca_guaccero @Tv3Blog… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

Specialmag.it

Il sorriso diè virale, spunta una foto in cui sfoggia il suo lato migliore e i fan sono impazziti nel vederla così bella Classe 1981, di origine pugliese, attrice e conduttrice.nel ...Detto Fatto è un programma di grande successo condotto dain onda su Rai 2 ogni giorno nel primo pomeriggio. Proprio nel corso della puntata di ieri, giovedì 17 febbraio, è però successo qualcosa che ha fatto molto sorridere e divertire i ...Con un primo piano incantevole Bianca Guaccero ha steso tutti nelle scorse ore, l’amatissima conduttrice sfoggia un sorriso splendido e manda il web in tilt Bianca Guaccero stupisce ancora una volta i ...Adesso una nuova notizia bomba l’ha lanciata il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia secondo il quale non solo Bianca Guaccero e Detto Fatto non torneranno a settembre ma è già pronto il sostituto ...