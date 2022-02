Atalanta, Gasperini senza parole: la decisione di Percassi spiazza tutti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News Il fondo americano KKR avrebbe messo sul piatto una cifra intorno ai 700 milioni di euro per rilevare l'Atalanta dal presidente Antonio Percassi. L'Atalanta, società calcistica di Bergamo, è vicina al cambio di proprietà: il fondo americano KKR avrebbe offerto 700 milioni di euro per acquistarla, facendo gola a Antonio Percassi che potrebbe incassare una cifra simile a quella investita 10 anni fa. Un affare per la società bergamasca, che guadagnerebbe in liquidità e continuerebbe a essere gestita da Gian Piero Gasperini, allenatore della formazione nerazzurra da ben 5 stagioni.? Atlanta è alle porte di un'altra stagione di alto livello. A metà del programma di Champions League, i nerazzurri potrebbero farsi clamoroso anche dopo la ripartenza della Juventus e il promettente successo in Europa ... Leggi su goalnews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News Il fondo americano KKR avrebbe messo sul piatto una cifra intorno ai 700 milioni di euro per rilevare l'dal presidente Antonio. L', società calcistica di Bergamo, è vicina al cambio di proprietà: il fondo americano KKR avrebbe offerto 700 milioni di euro per acquistarla, facendo gola a Antonioche potrebbe incassare una cifra simile a quella investita 10 anni fa. Un affare per la società bergamasca, che guadagnerebbe in liquidità e continuerebbe a essere gestita da Gian Piero, allenatore della formazione nerazzurra da ben 5 stagioni.? Atlanta è alle porte di un'altra stagione di alto livello. A metà del programma di Champions League, i nerazzurri potrebbero farsi clamoroso anche dopo la ripartenza della Juventus e il promettente successo in Europa ...

