Ascolti Grande Fratello Vip, 42esima puntata del 17 febbraio: Signorini contro la fiction di Rai1 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ascolti TV – Nella prima serata di ieri, lunedì 17 febbraio 2022, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con la fiction “Doc – Nelle tue mani”, andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco a seguire i dati auditel. Ascolti Grande Fratello Vip, quarantaduesima puntata #DocNelleTueMani2 6.561.000 28,70%#GFVip 2.990.000... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 18 febbraio 2022)TV – Nella prima serata di ieri, lunedì 172022, ilVip si è dovuto scontrare con la“Doc – Nelle tue mani”, andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco a seguire i dati auditel.Vip, quarantaduesima#DocNelleTueMani2 6.561.000 28,70%#GFVip 2.990.000... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

tvzoomitalia : #Ascoltitv 17 febbraio 2022: non c’è grata tra Luca Argentero e il GF Vip. “Doc – Nelle tue mani” 28,7%, “Grande Fr… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 17 febbraio 2022: non c’è grata tra Luca Argentero e il GF Vip. “Doc – Nelle tue mani” 28,7%, “Grande Fr… - BTiddia : @Elena81353537 Non ce giorno ché non ascolti la sua musica ma soprattutto le sue parole Un grande Faber - Quellochetutti1 : Doc batte il Grande Fratello Vip ?? Nel frattempo Basciano attacca il reality dopo quello che è successo. Ecco tutti… - blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip, 42esima puntata del 17 febbraio: Signorini contro la fiction di Rai1 #ascoltitv #gfvip -