Aggressioni e minacce, baby gang in azione ad Avellino: indagini in corso (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Avellino per identificare una baby gang che periodicamente e soprattutto negli ultimi giorni si è resa responsabile di Aggressioni e minacce nei confronti di adolescenti. L’ultimo episodio denunciato dai genitori delle vittime, è avvenuto nella serata di ieri. Tre adolescenti dopo aver consumato una pizza in un locale del centro storico sono stati avvicinati da un 16enne che minacciandoli con un coltellino ha gridato: “Datemi i soldi o vi uccido“. Di fronte alle resistenze delle vittime, l’aggressore ha chiamato al telefono due suoi coetanei per avere man forte. E’ cominciato così l’inseguimento nelle viuzze del centro storico di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutosono inda parte dei carabinieri del Comando provinciale diper identificare unache periodicamente e soprattutto negli ultimi giorni si è resa responsabile dinei confronti di adolescenti. L’ultimo episodio denunciato dai genitori delle vittime, è avvenuto nella serata di ieri. Tre adolescenti dopo aver consumato una pizza in un locale del centro storico sono stati avvicinati da un 16enne che minacciandoli con un coltellino ha gridato: “Datemi i soldi o vi uccido“. Di fronte alle resistenze delle vittime, l’aggressore ha chiamato al telefono due suoi coetanei per avere man forte. E’ cominciato così l’inseguimento nelle viuzze del centro storico di ...

