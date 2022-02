Affitti in Italia e in Europa | i canoni non si fermano

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’International Rent Index Report di HousingAnywhere per il quarto trimestre 2021 mostra un trend continuo all’aumento degli affitti per tutti i tipi di abitazione (appartamenti, camere private e monolocali), con gli appartamenti che registrano l’aumento più ripido e i monolocali che seguono a ruota. Confrontando i prezzi con il quarto trimestre dell’anno precedente, vediamo anche un considerevole aumento annuale accumulato. Questo è più evidente per gli appartamenti di Milano, con un aumento dei prezzi sbalorditivo per gli appartamenti del 14.45% rispetto al quarto trimestre 2020. InDal rapporto, che ha preso in esame tutte le città Europee in cui HousingAnywhere opera, comprese Milano, Roma, Firenze e Torino per l’, e che ha monitorato l’andamento dei costi nel quarto trimestre del 2021 rispetto ai trimestri precedenti, è emerso un ...