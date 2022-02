18 febbraio 1995 | l’Inter torna in mano ai Moratti | Massimo diventa il nuovo presidente

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il 18compravaGiorno in qualche modo storico per: il 18, infatti,acquistava le quote del club nerazzurro da Ernesto Pellegrini,ndone così ildel club nerazzurro. Conin nerazzurroanche la famiglia, come già lo era stata tra il 1955 e il 1968 quando era il padre Angelo a detenere il club. Sotto la gestione di, il club nerazzurro conquista 16 trofei e in particolare da ricordare la stagione 2009/2010 culminata con la conquista della Champions League dopo Scudetto ...