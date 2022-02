Tiro con l’arco, Europei Indoor 2022: Italia protagonista assoluta del barebow (Di giovedì 17 febbraio 2022) Cala il sipario sulla terza giornata dei Campionati Europei Indoor di Tiro con l’arco 2022. Prosegue senza sosta la manifestazione continentale che si sta svolgendo in quel di Lasko (Slovenia). Ottime notizie per gli azzurri, soprattutto nel barebow. l’arco nudo vedrà infatti al femminile una finale tutta Italiana con Cinzia Noziglia e Fabia Rovatti. Le azzurre potrebbero monopolizzare il podio con Laura Turelli che dopo aver perso per 2 a 6 contro Rovatti è attesa nella finale per il bronzo contro la danese Maria Olsen. Vanessa Landi approda in semifinale nel ricurvo femminile, una missione non riuscita agli uomini. Quinto posto per Mauro Nespoli, settimo per Federico Musolesi che quest’oggi hanno iniziato il cammino nella competizione a squadre. I ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Cala il sipario sulla terza giornata dei Campionatidicon. Prosegue senza sosta la manifestazione continentale che si sta svolgendo in quel di Lasko (Slovenia). Ottime notizie per gli azzurri, soprattutto nelnudo vedrà infatti al femminile una finale tuttana con Cinzia Noziglia e Fabia Rovatti. Le azzurre potrebbero monopolizzare il podio con Laura Turelli che dopo aver perso per 2 a 6 contro Rovatti è attesa nella finale per il bronzo contro la danese Maria Olsen. Vanessa Landi approda in semifinale nel ricurvo femminile, una missione non riuscita agli uomini. Quinto posto per Mauro Nespoli, settimo per Federico Musolesi che quest’oggi hanno iniziato il cammino nella competizione a squadre. I ...

