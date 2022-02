Stranger Things 4: arriva l’annuncio ufficiale di Netflix! (Di giovedì 17 febbraio 2022) arriva l’annuncio ufficiale su Stranger Things 4 da parte di Netflix: cosa è stato comunicato dalla piattaforma di streaming. Una delle serie più amate e viste dai fruitore dei contenuti di Netflix. Stranger Things ha emozionato i milioni di spettatori che dai propri dispositivi mobili hanno apprezzato la bellezza e la complessità del progetto. La locandina di Stranger Things 4 (via social)Partiamo subito con il dire che si tratta della penultima stagione. La conferma ufficiale arriva dai produttori esecutivi che, proprio in queste ore, hanno svelato che dopo il quarto ci sarà un quinto capitolo della serie. I fan non attendono altro. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 17 febbraio 2022)su4 da parte di Netflix: cosa è stato comunicato dalla piattaforma di streaming. Una delle serie più amate e viste dai fruitore dei contenuti di Netflix.ha emozionato i milioni di spettatori che dai propri dispositivi mobili hanno apprezzato la bellezza e la complessità del progetto. La locandina di4 (via social)Partiamo subito con il dire che si tratta della penultima stagione. La confermadai produttori esecutivi che, proprio in queste ore, hanno svelato che dopo il quarto ci sarà un quinto capitolo della serie. I fan non attendono altro. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le ...

