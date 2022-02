“Sono disponibile, ma…”: Barcellona-Napoli, che sfogo di Spalletti in diretta (Di giovedì 17 febbraio 2022) La sfida di Europa League tra Barcellona e Napoli è terminata in parità, ma il match ha generato tante polemiche, anche a fine match. Il match di Europa League tra Barcellona e Napoli è finito sul risultato di 1 a 1 con lo spagnolo Ferran Torres che ha risposto su rigore alla rete del momentaneo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 17 febbraio 2022) La sfida di Europa League traè terminata in parità, ma il match ha generato tante polemiche, anche a fine match. Il match di Europa League traè finito sul risultato di 1 a 1 con lo spagnolo Ferran Torres che ha risposto su rigore alla rete del momentaneo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

fattoquotidiano : Meloni: “Centrodestra unito? Non va a chiesto a me ma agli altri, dicano da che parte stanno. Non sono più disponib… - fattoquotidiano : La leader di Fratelli d'Italia: 'Lega e Forza Italia dicano da che parte stanno. Non sono più disponibile a far fin… - spray_liz : @salvinimi sono atea ma c’è una entità disponibile ad incenerirli la evoco - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Meloni: “Centrodestra unito? Non va a chiesto a me ma agli altri, dicano da che parte stanno. Non sono più disponibile… - arianoglande : @imluca_ mmmm no non ci sono tutti i canali, solo quelli principali! e nella pubbli hanno detto ‘disponibile su sky… -