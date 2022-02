Michelle Impossible, un successo a suon di baci senza esclusioni: da Eros Ramazzotti e Ilary Blasi (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il bacio fra Michelle Hunziker (45 anni) e l’amica Ilary Blasi(40 anni) a ’Michelle Impossible’. Ma non solo, il bacio fra Michelle Hunziker e l’ex marito Eros Ramazzotti (58 anni), insieme in tv per la prima volta dopo la fine del loro matrimonio. Prima dell’ingresso di Eros, Michelle ha cantato il brano “Più bella cosa”, che Eros le ha dedicato quando stavano ancora insieme. Il bacio fra Michelle Hunziker (45 anni) e l’amica Ilary Blasi (40 anni) Esordio vincente per in programma che ha debutto su Canale 5: il primo dei due appuntamenti speciali (il prossimo andrà in onda mercoledì prossimo, 23 ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilo fraHunziker (45 anni) e l’amica(40 anni) a ’’. Ma non solo, ilo fraHunziker e l’ex marito(58 anni), insieme in tv per la prima volta dopo la fine del loro matrimonio. Prima dell’ingresso diha cantato il brano “Più bella cosa”, chele ha dedicato quando stavano ancora insieme. Ilo fraHunziker (45 anni) e l’amica(40 anni) Esordio vincente per in programma che ha debutto su Canale 5: il primo dei due appuntamenti speciali (il prossimo andrà in onda mercoledì prossimo, 23 ...

