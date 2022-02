Marcell Jacobs fa tre su tre nella stagione indoor: vince con 6?50 nei 60 mt a Liévin (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tre su tre. Marcell Jacobs continua a vincere ogni volta che scende in pista. A distanza di 6 giorni dal successo di Lodz, che aveva rappresentato il bis dell’esordio a Berlino, il campione olimpico dei 100 mt e della staffetta 4×100 si impone anche sulla pista di Liévin, in Francia, nella terza prova stagionale del World indoor Tour sui 60 metri. In finale l’azzurro ha vinto fermando il cronometro a 6?50, un centesimo in meno di quanto accaduto due settimane in Germania e nella batteria dell’appuntamento polacco. nella finale di Lodz, invece, aveva corso in 6?49, a due centesimi dal suo record italiano. L’atleta delle Fiamme Oro si mette alle spalle tutti i rivali americani, a partire da Cravont Charleston, secondo in 6?52, ed Elijah Hall (6?57, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tre su tre.continua are ogni volta che scende in pista. A distanza di 6 giorni dal successo di Lodz, che aveva rappresentato il bis dell’esordio a Berlino, il campione olimpico dei 100 mt e della staffetta 4×100 si impone anche sulla pista di, in Francia,terza prova stagionale del WorldTour sui 60 metri. In finale l’azzurro ha vinto fermando il cronometro a 6?50, un centesimo in meno di quanto accaduto due settimane in Germania ebatteria dell’appuntamento polacco.finale di Lodz, invece, aveva corso in 6?49, a due centesimi dal suo record italiano. L’atleta delle Fiamme Oro si mette alle spalle tutti i rivali americani, a partire da Cravont Charleston, secondo in 6?52, ed Elijah Hall (6?57, ...

