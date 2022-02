Mahmood | la mamma Anna Frau che l’ha cresciuto da sola e ha permesso tutto questo

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Lei è sempre stata al suo fianco, non gli ha mai fatto mancare nulla anche quando la vita li ha messi di fronte ad ostacoli difficili da superare:hada, spingendo sempre il figlio a studiare e a diventare ciò che è oggi., chi è la“Ja ti la credia crasa”, ha detto in sardoabbracciando suadopo la vittoria a Sanremo, “Non te lo saresti mai immaginato”. Quel video, tenerissimo, ha fatto il giro del web, facendo scatenare gli utenti sui social. La signorainfatti, a differenza dei genitori di Blanco, non aveva il biglietto per l’Ariston, perché erano tutti esauriti, e così madre e figlio sono riusciti a ...

fracazz0 : @Sayuri1897 Mamma miaaa, BRIVIDI cit. Mahmood e Blanco - Fabyfreethinker : #Mahmood e l'amore per mamma Anna, che l'ha cresciuto da sola #Sanremo2022 - 8dany4 : Mia mamma che tenta di autoinvitarsi al concerto di Mahmood poco velatamente.... Te prego ma, anche no, davvero. ????? - nadjacapuano71 : @rtl1025 @Mahmood_Music Sono una mamma... E una fodd blogger, sto preparando delle meravigliiose palline di patate… - toofvckingswag : mia mamma che mi manda un audio ricordandomi di guardare l'intervista di Blanco e Mahmood ?? -

Dedico questo premio alla mia mamma. Se non fosse stato per lei io non sarei arrivato fin qua. Grazie, grazie per ... Solange Savagnone: la strada per l'olimpo Alessandro Mahmoud (in arte Mahmood) è nato a Milano, città in cui vive ancora oggi. Il padre Amed è egiziano, mentre la madre Anna Frau ha cresciuto Mahmood da sola, spingendo sempre il figlio a studiare e a diventare ciò che è oggi.