LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: 6?53 di Marcell Jacobs in batteria! Finale alle 21.30 (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22 Il padrone di casa Lavillenie è il primo a passare indenne a 5.61. 20.20 Errore di Koppelaar e di Karalis al primo tentativo a 5.61. 20.18 Si salva il brasiliano Braz: riesce a superare i 5.51 all’ultimo tentativo utile. 20.15 L’unico che non ha oltrepassato la soglia dei 5.51 è il brasiliano Braz che ha già commesso due errori ed è a rischio eliminazione. 20.13 Comincia la Finale dei 3000 metri femminili: la favorita sembra essere la keniota Beatrice Chebet. 20.11 Lázaro Martínez! Il cubano si presenta con un 16.97 nel triplo che significa essere leader mondiale stagionale. Subito grande salto per aprire alla grande la gara. Segue il tedesco Hess con 16.76. 20.09 Errore per l’americano Wooten a 5.51 al suo ingresso in gara, mentre parte bene il filippino Obiena. 20.07 Superano i 5.51 ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.22 Il padrone di casa Lavillenie è il primo a passare indenne a 5.61. 20.20 Errore di Koppelaar e di Karalis al primo tentativo a 5.61. 20.18 Si salva il brasiliano Braz: riesce a superare i 5.51 all’ultimo tentativo utile. 20.15 L’unico che non ha oltrepassato la soglia dei 5.51 è il brasiliano Braz che ha già commesso due errori ed è a rischio eliminazione. 20.13 Comincia ladei 3000 metri femminili: la favorita sembra essere la keniota Beatrice Chebet. 20.11 Lázaro Martínez! Il cubano si presenta con un 16.97 nel triplo che significa essere leader mondiale stagionale. Subito grande salto per aprire alla grande la gara. Segue il tedesco Hess con 16.76. 20.09 Errore per l’americano Wooten a 5.51 al suo ingresso in gara, mentre parte bene il filippino Obiena. 20.07 Superano i 5.51 ...

