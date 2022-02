Genitori e Torino Tricolore di nuovo in strada a Torino contro il ‘sistema Bibbiano’ (Di giovedì 17 febbraio 2022) A distanza di un mese dalla prima manifestazione di fronte al tribunale dei minori, questa mattina Genitori e associazioni tornano a denunciare il sistema fotocopia di Bibbiano che è emerso da alcune indagini a Torino. Presente come sempre anche il comitato cittadino Torino Tricolore.“Un mese fa abbiamo supportato i padri e le madri torinesi vittime di ingiustizie che ricordano drammaticamente gli accadimenti di Bibbiano – esordisce Matteo Rossino, portavoce di Torino Tricolore – e oggi siamo tornati in piazza perché questa scabrosa vicenda non cada nel dimenticatoio”.“Le indagini sul caso Bibbiamo hanno portato alla luce violenze e abusi ormai noti. Con lo stesso filo conduttore – prosegue Rossino – anche a ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 17 febbraio 2022) A distanza di un mese dalla prima manifestazione di fronte al tribunale dei minori, questa mattinae associazioni tornano a denunciare il sistema fotocopia di Bibbiano che è emerso da alcune indagini a. Presente come sempre anche il comitato cittadino.“Un mese fa abbiamo supportato i padri e le madri torinesi vittime di ingiustizie che ricordano drammaticamente gli accadimenti di Bibbiano – esordisce Matteo Rossino, portavoce di– e oggi siamo tornati in piazza perché questa scabrosa vicenda non cada nel dimenticatoio”.“Le indagini sul caso Bibbiamo hanno portato alla luce violenze e abusi ormai noti. Con lo stesso filo conduttore – prosegue Rossino – anche a ...

Advertising

nuovasocieta : Genitori e Torino Tricolore di nuovo in strada a Torino contro il ‘sistema Bibbiano’ - nuovasocieta : Dall’Asl di Torino video conferenze per convincere i genitori a vaccinare i bambini contro il Covid - ROXYFRANCY : Il mio ragazzo è nella scuola carabinieri a Reggio Calabria. Sono egoista se gli chiedo di farsi con me il suo prim… - cuoreastriscee : ho partecipato ad un contest per vincere 2 biglietti per juve-torino consapevole del fatto che la partita è venerdì… - Daniela_torino : No. I ragazzi non si vogliono vaccinare vorrebbero solo tornare ad una vita normale. Il problema non sono i genitor… -