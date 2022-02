F1 2022, in arrivo Var come nel calcio (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Var in Formula 1 nel Mondiale 2022 dopo le polemiche che hanno caratterizzato l’epilogo dell’ultima stagione, con il trionfo di Max Verstappen nel Gp di Abu Dhabi. “Per assistere il direttore di gara nel processo decisionale, sarà creata una Virtual Race Control Room. come la Video Assistance Referee, Var, nel calcio, sarà posizionato in uno degli Uffici Fia come backup fuori dal circuito”, è l’annuncio dato dal nuovo presidente della Federazione internazionale automobilismo (Fia), Mohamed Ben Sulayem, per l’utilizzo nella prossima stagione di un sistema simile a Var per assistere gli ufficiali di gara nei giorni di gara. I team principal non potranno più comunicare direttamente con il Race Control. I colloqui potranno avvenire soltanto seguendo una determinata procedura: “Le comunicazioni radio ... Leggi su funweek (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Var in Formula 1 nel Mondialedopo le polemiche che hanno caratterizzato l’epilogo dell’ultima stagione, con il trionfo di Max Verstappen nel Gp di Abu Dhabi. “Per assistere il direttore di gara nel processo decisionale, sarà creata una Virtual Race Control Room.la Video Assistance Referee, Var, nel, sarà posizionato in uno degli Uffici Fiabackup fuori dal circuito”, è l’annuncio dato dal nuovo presidente della Federazione internazionale automobilismo (Fia), Mohamed Ben Sulayem, per l’utilizzo nella prossima stagione di un sistema simile a Var per assistere gli ufficiali di gara nei giorni di gara. I team principal non potranno più comunicare direttamente con il Race Control. I colloqui potranno avvenire soltanto seguendo una determinata procedura: “Le comunicazioni radio ...

Advertising

Greenpeace_ITA : Il Po è in secca come ad agosto. Nonostante le piogge in arrivo, l’Italia è sconvolta dalla #siccità. Questi sono… - PlayStationIT : PlayStation celebra l’arrivo di Horizon Forbidden West con una statua installata nel cuore di Firenze! #Aloy… - DiMarzio : #SerieA, @OfficialUSS1919 | Il sostituto di #Colantuono sarà #Nicola. Accordo raggiunto: il suo arrivo in città è p… - telodogratis : F1 2022, in arrivo Var come nel calcio - bodyzen52 : RT @RaiNews: Il servizio meteorologico britannico (Met Office) ha emesso un'allerta rossa per l'arrivo nelle prossime ore della tempesta Eu… -