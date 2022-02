Europa League | andata playoff | Barcellona-Napoli 1-1

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 il match d’deldidisputato allo stadio ‘Nou Camp’ della città catalana. Al vantaggio degli ospiti con Zielinski al 29? replica Ferran Torres al 14? della ripresa su calcio di rigore. La qualificazione agli ottavi di finale si deciderà tra una settimana nel match di ritorno in programma allo stadio ‘Maradona’. IL MATCH – Al ‘Nou Camp’ si chiude con un gol per parte l’delditra: al vantaggio degli ospiti con Zielinski al 29? del primo tempo replica per i catalani un calcio di rigore trasformato da Ferran Torres al 14? della ripresa. Resta apertissima quindi ...

Il Napoli ha pareggiato 1 - 1 al Camp Nou contro il Barcellona, nell'andata dei sedicesimi di playoff dell'. I gol per il Napoli di Zielinski, al 29', pari di Ferran Torres al 58' su rigore.Ritorno il 24 febbraio al Maradona Il Napoli riesce a strappare un pari (1 - 1) preziosissimo in casa del Barcellona, nell'andata dei sedicesimi di. Al vantaggio di Zielinski risponde ...Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Porto - Lazio, gara valida per l'andata dei sedicesimi d'Europa League. La squadra di Sarri non è riuscita ad ...Grande prestazione del Napoli che impatta per 1-1 in casa del Barcellona nei play off di Europa League. Un primo tempo di grande calcio, in cui è arrivato il gol del vantaggio di Zielinski, poi ...