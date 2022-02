Estrazione del Lotto di Oggi: i numeri vincenti di Giovedì 17 Febbraio 2022 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Estrazioni del Lotto di Giovedì 17 Febbraio 2022 Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 11 (62) 34 (52) 87 (49) 81 (48) 12 (46) Cagliari: 39 (88) 15 (82) 12 (55) 40 (53) 53 (53) Firenze: 67 (113) 15 (88) 40 (59) 36 (58) 20 (58) Genova: 8 (87) 17 (51) 27 (44) 7 (43) 26 (41) Milano: 80 (71) 8 (64) 5 (60) 13 (60) 44 (55) Napoli: 8 (130) 11 (107) 44 (74) 50 (73) 37 (63) Palermo: 67 (100) 6 (87) 9 (78) 5 (76) 45 (57) Roma: 53 (106) 11 (77) 21 (60) 54 (54) 55 (47) Torino: 59 (81) 58 (67) 77 (62) 45 (59) 40 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 febbraio 2022) Estrazioni deldi17Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 11 (62) 34 (52) 87 (49) 81 (48) 12 (46) Cagliari: 39 (88) 15 (82) 12 (55) 40 (53) 53 (53) Firenze: 67 (113) 15 (88) 40 (59) 36 (58) 20 (58) Genova: 8 (87) 17 (51) 27 (44) 7 (43) 26 (41) Milano: 80 (71) 8 (64) 5 (60) 13 (60) 44 (55) Napoli: 8 (130) 11 (107) 44 (74) 50 (73) 37 (63) Palermo: 67 (100) 6 (87) 9 (78) 5 (76) 45 (57) Roma: 53 (106) 11 (77) 21 (60) 54 (54) 55 (47) Torino: 59 (81) 58 (67) 77 (62) 45 (59) 40 ...

