Elisa di Eusanio la meravigliosa Teresa di Doc-Nelle tue mani si racconta ( intervista UNF)

Non ha bisogno certamente di presentazioni Elisa di Eusanio, la bravissima attrice protagonista della prima e della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Cinema, teatro, fiction: Elisa sceglie sempre con cura i suoi personaggi e porta in scena delle interpretazioni che lasciano il segno. In Doc, una delle serie di maggior successo di Rai 1, veste i panni di Teresa, la caposala che gestisce situazioni complicatissime, in reparto e non solo. E' la persona su cui tutti fanno affidamento, un volto amico da salutare prima di andare via e la prima persona che vorresti incontrare quando arrivi per iniziare bene la giornata! Ma è anche, in questa seconda stagione di Doc, una donna che ha deciso di ricominciare. Teresa ed Enrico insieme fanno sognare ed è anche per questo che ...

