Daytona 500 2022: Hendrick re delle qualifiche (Di giovedì 17 febbraio 2022) La nuova era della NASCAR 2022 si apre con le qualifiche della Daytona 500, ma la sostanza cambia poco. La Hendrick Motorsports si conferma la regina delle prove ufficiali, monopolizzando la prima fila esattamente come aveva fatto lo scorso anno. Kyle Larson, campione in carica, è il poleman della "Great American Race", con il polesitter 2021 Alex Bowman a fargli compagnia in prima fila. Per la struttura di Rick Hendrick è l'ottava pole consecutiva per un motore costruito da essa, e la nona nelle ultime dieci edizioni. Manca la ciliegina sulla torta della vittoria, che manca dal 2014. Oltre a Hendrick, a festeggiare dopo la sessione è Jacques Villeneuve, autore di un vero e proprio miracolo.

