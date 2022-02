Come la Camera dei Deputati vuole impedire i 'cambi di casacca' dei parlamentari (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - Dopo il Senato, anche la Camera dei Deputati pensa a modificare il regolamento interno, una sorta di codice che l'Assemblea dei Deputati deve approvare con la maggioranza assoluta dei voti e che costituisce una delle più importanti manifestazioni dell'autonomia del Parlamento, alla luce dei dettami costituzionali. Approvato il 18 febbraio 1971 a larghissima maggioranza (465 voti a favore, 41 contrari e 1 astenuto), il regolamento ha subito delle modifiche nel corso degli anni ed ora si trova ad un nuovo giro di boa, anche per la legge che taglia il numero dei parlamentari. A depositare il testo che lo riforma sono stati Emanuele Fiano (Pd) e Simone Baldelli (FI), avviando nella Giunta preposta l'iter che potrà concludersi solo se l'assemnblea della Camera si esprimerà a maggioranza assoluta. ... Leggi su agi (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - Dopo il Senato, anche ladeipensa a modificare il regolamento interno, una sorta di codice che l'Assemblea deideve approvare con la maggioranza assoluta dei voti e che costituisce una delle più importanti manifestazioni dell'autonomia del Parlamento, alla luce dei dettami costituzionali. Approvato il 18 febbraio 1971 a larghissima maggioranza (465 voti a favore, 41 contrari e 1 astenuto), il regolamento ha subito delle modifiche nel corso degli anni ed ora si trova ad un nuovo giro di boa, anche per la legge che taglia il numero dei. A depositare il testo che lo riforma sono stati Emanuele Fiano (Pd) e Simone Baldelli (FI), avviando nella Giunta preposta l'iter che potrà concludersi solo se l'assemnblea dellasi esprimerà a maggioranza assoluta. ...

