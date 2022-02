AEW: Ascolti in calo per Dynamite (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ieri notte è andata in onda su TBS la puntata di AEW Dynamite che ha fatto registrare un totale di 869.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.31, che però non è da prendere come una buona notizia per quanto riguarda gli Ascolti dello show. calo negli Ascolti I numeri di questa settimana fanno notare un calo negli spettatori e nel rating nella fascia 18-49 rispetto a settimana scorsa che erano stati rispettivamente di 1.129.000 e di 0.41. I numeri della puntata di ieri invece sono i più bassi fatti registrare da Dynamite da dicembre. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ieri notte è andata in onda su TBS la puntata di AEWche ha fatto registrare un totale di 869.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.31, che però non è da prendere come una buona notizia per quanto riguarda glidello show.negliI numeri di questa settimana fanno notare unnegli spettatori e nel rating nella fascia 18-49 rispetto a settimana scorsa che erano stati rispettivamente di 1.129.000 e di 0.41. I numeri della puntata di ieri invece sono i più bassi fatti registrare dada dicembre.

