Addio a Fausto Cigliano | il cordoglio del sindaco Manfredi a nome della città

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha espresso il suo cordoglio, a nome della città intera, per la scomparsa del Maestro Fausto Cigliano, straordinario chitarrista ed interprete della canzone napoletana. Lo ha annunciato in una nota il Comune di Napoli.

Ultime Notizie dalla rete : Addio Fausto Lutto nel mondo della musica, addio a Fausto Cigliano I cinque chitarristi del Festival di Napoli 1957: da sinistra, Amedeo Pariante, Ugo Calise, Armando Romeo, Fausto Cigliano e Sergio Centi Nel 1958 partecipa al Festival di Vibo Valentia, dove si ...

Suonoterapia: cos'è, a cosa serve, i benefici - Donna Moderna

Addio a Fausto Piotti, artista di Inzino delle armi fini Giornale di Brescia Addio a Fausto Cigliano, maestro della canzone napoletana Una triste notizia ha colpito la città di Napoli e la sua canzone. È infatti scomparso il maestro Fausto Cigliano, grande interprete della musica partenopea. Sono tanti i messaggi d’affetto per lui e ...

CantaNapoli perde un altro grandissimo: addio a Fausto Cigliano i è spento il Maestro Fausto Cigliano, cantante, chitarrista e attore italiano, classe 1937, popolare soprattutto negli anni cinquanta e anni sessanta.

