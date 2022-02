Accuse di frode, Trump e due figli dovranno testimoniare in tribunale (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un mese fa l'ufficio del procuratore di New York ha annunciato di aver trovato «prove significative» contro l’ex presidente Leggi su lastampa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un mese fa l'ufficio del procuratore di New York ha annunciato di aver trovato «prove significative» contro l’ex presidente

Advertising

storico900 : RT @LaStampa: Accuse di frode, Trump e due figli dovranno testimoniare in tribunale - MaxCoen33 : RT @LaStampa: Accuse di frode, Trump e due figli dovranno testimoniare in tribunale - shineelite2 : RT @LaStampa: Accuse di frode, Trump e due figli dovranno testimoniare in tribunale - LaStampa : Accuse di frode, Trump e due figli dovranno testimoniare in tribunale - RivettaElena : RT @serenel14278447: Accuse di frode, Trump e due figli dovranno testimoniare in tribunale -