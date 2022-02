Vino | l' Europarlamento | cancellati riferimenti al cancro dalle etichette

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) 'Il Parlamento Europeo salva quasi diecimila anni di storia delle cui prime tracce nel mondo sono state individuate nel Caucaso mentre in Italia si hanno riscontri in Sicilia già a partire dal ...

'E' stato respinto il tentativo di demonizzare il consumo die birra attraverso allarmi salutistici in etichetta già adottati per le sigarette, l'aumento della tassazione e l'esclusione dalle ...E' questa una delle modifiche alla relazione sul Piano di azione anti - cancro approvate ieri sera dall'. Dal testo è stato cancellato anche il riferimento ad avvertenze sanitarie in ...E' questa una delle modifiche alla relazione sul Piano di azione anti-cancro approvate ieri sera dall'Europarlamento. Dal testo è stato cancellato anche il riferimento ad avvertenze sanitarie in ...E' questa una delle modifiche alla relazione sul Piano di azione anti-cancro approvate martedì sera dall'Europarlamento. Dal testo è stato cancellato anche il riferimento ad avvertenze sanitarie in ...