Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2022 ore 08:15 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE-Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO SI VIAGGIA SU UNA CORSIA DI MARCIA TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE; PROVOCA DISAGI INVECE UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA E SALARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E APPIA: IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022)DEL 16 FEBBRAIOORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 FIRENZE-, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO SI VIAGGIA SU UNA CORSIA DI MARCIA TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; PROVOCA DISAGI INVECE UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA E SALARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E APPIA: IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL ...

romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via di Boccea tra via Battistini e piazza dei Giureconsulti - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in viale Angelico - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Aurelia dal #Gra in direzione del centro - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Casal del Marmo - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Prenestina tra Osteria dell'Osa e Colle Prenestino -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Mercato Saraceno: chiusura svincolo della E45 Non si entra in direzione nord (Cesena) e non si esce per chi proviene da sud (Roma ). Dalla sala ... Il traffico sarà deviato, con apposita segnalazione sulla viabilità secondaria, strada statale 71 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 02 - 2022 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... LE ALTRE NOTIZIE A ROMA, IN ZONA PONTE DI NONA, DOMANI 16 FEBBRAIO DALLE 6 ALLE 23, DIVIETO DI TRANSITO IN ...

