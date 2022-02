Vaccini Covid, la proposta: “Superare la ‘taglia unica’ per tutti” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un vaccino anti-Covid sviluppato in modo ‘sartoriale’ sulle caratteristiche e problematiche di ciascuno, superando il concetto “della taglia unica di vaccino valida per tutti”. E’ la proposta lanciata dall’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata. “Grazie a un’ampia letteratura scientifica da tempo sappiamo che il sesso, l’etnia, l’età, il peso, unitamente all’eventuale concomitanza di diverse patologie, possono variamente influenzare la risposta ai Vaccini”, spiega all’Adnkronos Salute Minelli. “Ecco perché sarebbe fortemente auspicabile cogliere, in questo momento, la necessità di approfondire queste tematiche. Esse infatti potrebbero fornire un valido supporto tanto allo studio delle basi biologiche della protezione vaccinale, quanto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un vaccino anti-sviluppato in modo ‘sartoriale’ sulle caratteristiche e problematiche di ciascuno, superando il concetto “della taglia unica di vaccino valida per”. E’ lalanciata dall’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata. “Grazie a un’ampia letteratura scientifica da tempo sappiamo che il sesso, l’etnia, l’età, il peso, unitamente all’eventuale concomitanza di diverse patologie, possono variamente influenzare la risposta ai”, spiega all’Adnkronos Salute Minelli. “Ecco perché sarebbe fortemente auspicabile cogliere, in questo momento, la necessità di approfondire queste tematiche. Esse infatti potrebbero fornire un valido supporto tanto allo studio delle basi biologiche della protezione vaccinale, quanto ...

