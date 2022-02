Scuola, Bianchi: «Mancano docenti di matematica, siamo vicini all’emergenza nazionale» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Io posso anche dire e conclamare il bisogno di docenti di matematica, ma se la gente non si laurea in matematica…». Questa le parole del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che nel corso dell’audizione alla Camera, in VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), ha parlato del problema dell’assenza di insegnanti di matematica da impiegare nelle scuole. «Sulle nuove competenze e i nuovi linguaggi, quello della matematica è un tema cruciale», ha affermato il ministro, spiegando però di non voler ricorrere a un tono allarmistico come un paio di anni fa accadde in Francia. «Voi sapete che due anni fa il presidente Macron dichiarò la matematica un’emergenza nazionale. Io non voglio fare la stessa cosa per il nostro Paese – ha sottolineato – ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Io posso anche dire e conclamare il bisogno didi, ma se la gente non si laurea in…». Questa le parole del ministro dell’Istruzione Patrizioche nel corso dell’audizione alla Camera, in VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), ha parlato del problema dell’assenza di insegnanti dida impiegare nelle scuole. «Sulle nuove competenze e i nuovi linguaggi, quello dellaè un tema cruciale», ha affermato il ministro, spiegando però di non voler ricorrere a un tono allarmistico come un paio di anni fa accadde in Francia. «Voi sapete che due anni fa il presidente Macron dichiarò laun’emergenza. Io non voglio fare la stessa cosa per il nostro Paese – ha sottolineato – ...

