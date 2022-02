Napoli – Fabian Ruiz, addio a giugno: sempre più probabile il ritorno in Spagna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo Raffaele Auriemma, giornalista sportivo sempre molto vicino alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, il prossimo anno Fabian Ruiz dirà addio al club partenopeo. L’indiscrezione è visibile sull’account Twitter del giornalista, che scrive: “Calciatore e club sono d’accordo: sarà venduto a fine stagione“. Non una buona notizia per il Napoli, ma comunque la sensazione di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo Raffaele Auriemma, giornalista sportivomolto vicino alle tematiche riguardanti il calcio, il prossimo annodiràal club partenopeo. L’indiscrezione è visibile sull’account Twitter del giornalista, che scrive: “Calciatore e club sono d’accordo: sarà venduto a fine stagione“. Non una buona notizia per il, ma comunque la sensazione di L'articolo

