Napoli, assalto del Barcellona ad uno dei leader! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Barcellona ha messo nel mirino Kalidou Koulibaly. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport da qualche settimana gli uomini mercato del club blaugrana hanno mandato dei messaggi espliciti all'entourage del difensore campione d'Africa. Kalidou Koulibaly difensore del NapoliL'idea Koulibaly, sta prendendo corpo a danno dello juventino De Ligt, visto che il prezzo dell'olandese è fuori dalla portata della società catalana. In passato De Laurentiis ha rifiutato offerte importanti intorno ai 70 milioni di euro sia dal Manchester City che dal PSG. Kalidou però, ha il contratto in scadenza tra appena 16 mesi e fatalmente ciò aiuta gli acquirenti ad ottenere un prezzo accessibile, probabilmente fra i 30 e i 40 milioni. A questo va aggiunta anche la nuova politica di De Laurentiis relativa al contenimento del monte ingaggi: non a caso sono ...

