Morte Rossi, Mussari: David era un fratello, un amico per me (Di mercoledì 16 febbraio 2022) commenta 'David Rossi era un fratello, un amico. Lo feci assumere perché nel suo lavoro era il più bravo di tutti'. Lo ha detto Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps, ascoltato dalla Commissione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 febbraio 2022) commenta 'era un, un. Lo feci assumere perché nel suo lavoro era il più bravo di tutti'. Lo ha detto Giuseppe, ex presidente di Mps, ascoltato dalla Commissione ...

Advertising

borghi_claudio : Domani per la commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi verrà audito Giuseppe Mussari. - borghi_claudio : Ora in audizione Giuseppe Mussari alla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi - eziomauro : Morte David Rossi, spunta la foto di Nastasi nel vicolo: 'Non ricordavo di essere stato lì' - GiCagnassola : RT @borghi_claudio: Ora in audizione Giuseppe Mussari alla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi - ernluccar : RT @borghi_claudio: Ora in audizione Giuseppe Mussari alla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi -