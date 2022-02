Marco Verratti compra un’isola nel metaverso

(Di mercoledì 16 febbraio 2022), centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana di calcio, ha ufficialmente compiuto il proprio ingresso nel: si tratta del primo calciatore al mondo ad investire pubblicamente in un immobile digitale.ha acquistato una delle 25 isole digitali messe in vendita su The Sandbox da Exclusible, marketplace specializzato in NFT di L'articolo

INTERVISTAè diventato il primo calciatore ad aver acquistato un'isola sul metaverso. Il centrocampista del Psg e della Nazionale ha comprato una delle 25 isole digitali messe in vendita su The ...... che ha regalato la vittoria ai suoi compagni di squadra all'ultimo minuto ma soprattutto la prestazione sontuosa di. Il campione pescarese, grazie alle sue giocate, ha guidato il ...Marco Verratti acquista un’isola nel metaverso di The Sandbox. Uno spazio virtuale totalmente privato da condividere con i tifosi. Il mercato del metaverso sta diventando sempre più importante e tanti ...Acquisto piuttosto inusuale per il centrocampista del Psg e della Nazionale italiana, Marco Verratti. Come riporta Cointelegraph, è infatti diventato il primo giocatore ad investire nel metaverso, ...