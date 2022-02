Manuel Bortuzzo | sfogo contro il GF Vip | “Purtroppo | le cose vere piacciono poco”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) In occasione di San Valentino,è tornato alla casa del GF Vip per fare una sorpresa a Lulù Selassié. Una commovente sorpresa che, però, secondo alcuni rumors sarebbe durata pochi minuti per volere della produzione. Sarebbero stati proprio i motivi dietro a tale decisione a far arrabbiare il nuotatore e a spingerlo a L'articolo

Advertising

GrandeFratello : Da Lulù a @manuel_bortuzzo: una dedica speciale ?? #GFVIPRADIO - RecklesvZayn : @BPittofrati @manuel_bortuzzo @ClariHaile Jessica è favolosa e la amo, ma anche Lulù è super sensibile e dolce con… - BPittofrati : @RecklesvZayn @manuel_bortuzzo @ClariHaile Boh ...Lulù non fa niente molto viziata e spesso capricciosa . Jessica è… - AlessiaArduini6 : Ma la monse che problemi ha ma una bella diffidaaaa ?! @manuel_bortuzzo #fairylu - VicolodelleNews : #GFVip 6, #ManuelBortuzzo lancia un accorato appello agli autori e… ai fan Per leggere qui ----> #manuel… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

e Lulù Selassiè conquistato un bel dieci: Sono bellissimi, fatti l'una per l'altro. Lulù ha spesso parlato con me, le ho dato tanti consigli, un po' come se fossi stata sua mamma. È ......contro la produzione A chiarire la questione è arrivata una diretta Instagram in cui... Il romantico biglietto Intantopubblica il biglietto, da lacrime, che ha mandato alla sua ...In occasione di San Valentino, Manuel Bortuzzo è tornato alla casa del GF Vip per fare una sorpresa a Lulù Selassié. Una commovente sorpresa che, però, secondo alcuni rumors sarebbe durata pochi ...Nella puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip 6, abbiamo assistito al commovente incontro fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Il trevigiano avrebbe voluto trascorrere del tempo con la ...