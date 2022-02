Mani pulite: 30 anni fa l'arresto di Mario Chiesa- storia dell'inchiesta/Adnkronos (4) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - La geografia dei partiti italiani va in mille pezzi. E la politica cerca di riorganizzarsi, a cominciare da qualche riforma tesa ad affrontare il capitolo della corruzione, e che rappresenta il tentativo di aprire un dialogo con la magistratura. Nel 1993, infatti, vengono approvate tre misure legislative significative 'dei tempi'. La legge Merloni, prima di tutto, tesa a riorganizzare l'immensa materia degli appalti in base a regole piu' trasparenti e che prevede la cancellazione dall'albo dei costruttori per i corrotti. C'e' poi la riforma avviata nella pubblica amministrazione che stabilisce standard quantitativi e qualitativi di comportamento amministrativo, avvia l'autocertificazione, cancella di colpo una serie di comitati interministeriali, ben settanta organismi collegiali e il ministero della Marina Mercantile. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) () - La geografia dei partiti italiani va in mille pezzi. E la politica cerca di riorganizzarsi, a cominciare da qualche riforma tesa ad affrontare il capitoloa corruzione, e che rappresenta il tentativo di aprire un dialogo con la magistratura. Nel 1993, infatti, vengono approvate tre misure legislative significative 'dei tempi'. La legge Merloni, prima di tutto, tesa a riorganizzare l'immensa materia degli appalti in base a regole piu' trasparenti e che prevede la cancellazione dall'albo dei costruttori per i corrotti. C'e' poi la riforma avviata nella pubblica amministrazione che stabilisce standard quantitativi e qualitativi di comportamento amministrativo, avvia l'autocertificazione, cancella di colpo una serie di comitati interministeriali, ben settanta organismi collegiali e il ministeroa Marina Mercantile. Ma ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 17 febbraio 1992, con l'arresto a Milano dell'ingegnere Mario Chiesa, prendeva il via l'inchiesta Mani Pulite. A… - fattoquotidiano : MANI PULITE - LA VERA STORIA Questo libro, pubblicato per la prima volta nel 2002 e ora riproposto in una nuova ed… - fattoquotidiano : Speciale trent'anni di Mani pulite: cosa resta dell'inchiesta che ha cambiato l'Italia. Sul Fatto di domani… - AdaFiore3 : Da mani-pulite a mono-scritto. Per festeggiare L’ anniversario. @matteorenzi - PatDelbo : RT @claudiocerasa: Trent’anni dopo Mani pulite è ora di dire la verità sull’articolo 68 Supplenze. Esondazioni. E indagini come arma di l… -