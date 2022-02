Macellazione abusiva di suini | denunciate tre persone a Sant’Agata de’ Goti

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutide’(Bn) – Nell’ambito dei predisposti controlli nel Settore Agroalimentare e con particolare riguardo al fenomeno del Piano di Sorveglianza Nazionale “Peste Suina Africana”, relativo allaed al commercio in nero di, la Stazione Carabinieri Forestale dide’di concerto con i militari del N.I.P.A.A.F, dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento, ha svolto in data 14 febbraio 2022 attività di controllo del territorio in agro del Comune di Durazzano ed in particolare all’esterno delle pertinenze di un’attività commerciale. L’episodio, ha portato i militari a riscontrare unain nero di; infatti successivi accertamenti eseguiti con l’ausilio del ...

A tutto ciò, si aggiungeva che il divieto dia domicilio avrebbe potuto favorirne la pratica, con conseguenti rischi per la sicurezza alimentare, visti i mancati controlli ...A tutto ciò, si aggiungeva che il divieto dia domicilio avrebbe potuto favorirne la pratica, con conseguenti rischi per la sicurezza alimentare, visti i mancati controlli ...Urbe. I Carabinieri Forestali della Stazione di Sassello nell’ambito del servizio di controllo del territorio hanno individuato un allevamento risultato abusivo per la mancanza della prevista registra ...I carabinieri forestali della Stazione di Sassello nell’ambito del servizio di controllo del territorio hanno individuato un allevamento risultato abusivo per la mancanza ... disposto per i prossimi ...