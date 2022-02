LIVE Italia-Danimarca 2-2 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: pareggia la squadra azzurra al secondo end (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni 7.44: Non riesce la bocciata ai danesi e dopo 8 tiri ci sono due stone azzurre a punto 7.41: Stone danese a punto dopo i primi 4 tiri 7.38: Gbr-Russia 3-1, Svizzera-Cina 2-0 sugli altri campi 7.37: La bocciata, precisa, di Retornaz che regala i due punti alla formazione azzurra che pareggia il conto 7.36: Buon tiro per i danesi che sono a punti, serve la precisione di Retornaz 7.34: Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri. Non è semplice per la Danimarca 7.31: Una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 7.28: Buon secondo tiro di Arman che libera la casa colpendo la guardia centrale danese 7.25: Stone danese a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni 7.44: Non riesce la bocciata ai danesi e dopo 8 tiri ci sono due stone azzurre a punto 7.41: Stone danese a punto dopo i primi 4 tiri 7.38: Gbr-Russia 3-1, Svizzera-Cina 2-0 sugli altri campi 7.37: La bocciata, precisa, di Retornaz che regala i due punti alla formazionecheil conto 7.36: Buon tiro per i danesi che sono a punti, serve la precisione di Retornaz 7.34: Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri. Non è semplice per la7.31: Una stonea punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 7.28: Buontiro di Arman che libera la casa colpendo la guardia centrale danese 7.25: Stone danese a ...

Advertising

Rvaticanaitalia : Zorzoli @AIEE_Italia: difficile per l’Italia raddoppiare la produzione di gas metano in un anno. Soluzione sono i c… - rtl1025 : ??? 'Il nostro lavoro è più controllato in Italia. I diritti umani sono più rispettati. Grazie alla mia esperienza a… - Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - bot_naps : Quel clunky di Paco ha rebuildato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - sportface2016 : ?? #Live #Curling È iniziata al Centro Acquatico Nazionale di Pechino la sfida tra Italia e Danimarca nel torneo ma… -