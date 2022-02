LIVE Biathlon, Staffetta donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Comola commovente, Italia seconda. Ultima frazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.41 Ai 19 km Elvira Oeberg in testa con 19?3 su Sanfilippo, 26? su Nigmatullina e 34? su Herrmann. Per ora non recuperano Roeiseland e Simon. 9.40 Quinta la Norvegia a 1’15”, sesta la Francia a 1’16”. Ora però saranno in pista Roeiseland e Simon, dunque può succedere di tutto…Per l’Italia ci sarà da limitare i danni con Federica Sanfilippo, che sin qui non ha disputato una buona Olimpiade. La medaglia resta difficilissima. 9.38 Siamo al terzo cambio. Svezia al comando con 7?4 sull’Italia: straordinaria Samuela Comola. Terza la Russia a 13?5, quarta la Germania a 37?. 9.36 Ora perde tanto Samuela, deve stringere i denti e date tutto! 9.35 commovente Samuela Comola, sta provando a non farsi staccare da Hanna Oeberg! Ha perso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.41 Ai 19 km Elvira Oeberg in testa con 19?3 su Sanfilippo, 26? su Nigmatullina e 34? su Herrmann. Per ora non recuperano Roeiseland e Simon. 9.40 Quinta la Norvegia a 1’15”, sesta la Francia a 1’16”. Ora però saranno in pista Roeiseland e Simon, dunque può succedere di tutto…Per l’ci sarà da limitare i danni con Federica Sanfilippo, che sin qui non ha disputato una buona Olimpiade. La medaglia resta difficilissima. 9.38 Siamo al terzo cambio. Svezia al comando con 7?4 sull’: straordinaria Samuela. Terza la Russia a 13?5, quarta la Germania a 37?. 9.36 Ora perde tanto Samuela, deve stringere i denti e date tutto! 9.35Samuela, sta provando a non farsi staccare da Hanna Oeberg! Ha perso ...

