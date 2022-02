La truffa dell’Sms sul Green Pass clonato

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La pandemia da Covid-19 ha rifocillato le menti deitori telematici che, negli ultimi due anni, si sono inventati tantissime strategie per dare vita a fenomeni di phishing e, sfruttando la buona fede dei cittadini e l’impreparazione a temi di sicurezza informatica. L’ultimo riguarda un sms che sembra (ma solo all’apparenza) avere come mittente il Ministero della Salute e fa riferimento al. Chiunque si trovi di fronte a questo messaggio sul proprio telefono, deve cestinarlo e – soprattutto – non deve cliccare all’interno del link presente al suo interno o inserire i dati richiesti. Attenzione, in atto un nuovo tentativo di #phishing #COVID19. Un falso #sms apparentemente inviato dal @MinisteroSalute vi avverte che il vostro #è ...