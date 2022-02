La Svizzera dice addio alle restrizioni anti Covid | revocato l’obbligo di mascherine e Green pass in negozi e uffici

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laa quasi tutte le misure. Oggi, 16 febbraio, si è riunito il Consiglio federale, che ha stabilito che «da giovedì 17 febbraio 2022,, ristor, strutture per la cultura, strutture aperte al pubblico e manifestazioni saranno di nuovo accessibili senza mascherina e certificato». Nella riunione odierna sono stati revocati anchedella mascherina sul lavoro e la raccomandazione del telelavoro. Le uniche misure che resteranno in vigore sono l’isolamento delle persone positive aldi indossare la mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie. Queste misure scadranno a fine marzo. «Non dobbiamo avere paura di tornare alla normalità, ma non ...

Advertising

JosephMIFSUD206 : RT @itsmeback_: Da domani la Svizzera dice addio a green pass, mascherine e tutte le restrizioni. Noi attendiamo il miracolo italiano! - Roberta13nove : RT @itsmeback_: Da domani la Svizzera dice addio a green pass, mascherine e tutte le restrizioni. Noi attendiamo il miracolo italiano! - DanyEffe83 : RT @itsmeback_: Da domani la Svizzera dice addio a green pass, mascherine e tutte le restrizioni. Noi attendiamo il miracolo italiano! - Marco86Stracci : RT @itsmeback_: Da domani la Svizzera dice addio a green pass, mascherine e tutte le restrizioni. Noi attendiamo il miracolo italiano! - MaTTer1234561 : RT @itsmeback_: Da domani la Svizzera dice addio a green pass, mascherine e tutte le restrizioni. Noi attendiamo il miracolo italiano! -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera dice

InformazioneOnline.it

Laaddio a quasi tutte le misure anti Covid . Oggi, 16 febbraio, si è riunito il Consiglio federale, che ha stabilito che "da giovedì 17 febbraio 2022, negozi, ristoranti, strutture per la ...Per questa ragione la Zanicchi sifavorelvole alla vaccinazione obbligatoria. Iva Zanicchi e ... La sua assistente è venuta a Sanremo dallaper portarmi un suo fermaglio che ho indossato ...La Svizzera non dispone al momento di un sistema di difesa terra ... mentre per il sistema terra-aria si tratta del 100% del valore contrattuale, vale a dire 1,3 miliardi (260 mio. di offset diretti).Vuol dire che il malato deve dimostrare di essere sofferente da ... persone che hanno una patologia irreversibile e sofferenza insopportabile. Che sia in Italia o in Svizzera». Sospensione dei ...